В супермаркет люди обычно приходят с определенной целью какой-либо покупки. Но цели покупателя и магазина диаметрально отличаются. Вы знаете, как это бывает: зашел только за хлебом, а возле кассы обнаружил, что в руках полная корзина всякой всячины. В данном случае плюс мерчендайзерам магазина: они смогли побудить вас сделать больше покупок, чем планировалось — это хорошо, но минус вашему кошельку — это печально.

Итак, вооружаемся «обоймой» полезных советов.

1. Специальное предложение — это не всегда для вас

Если вы падки на специальные предложения супермаркетов, утешьтесь – вы не одиноки. 43% процента покупателей делают так же. Но в некоторых магазинах «специальное» предложение выглядит не как мимолетная акция, а длится уже приличное время, например, месяц. Поэтому это и есть настоящая цена товара, просто ценник на ней броский, чтобы лучше раскупалось. Если ваша рука уже потянулась за товаром со специальным предложением цены, подумайте для начала, так уж вам он необходим. Еще целесообразно посмотреть полку со схожим товаром, зачастую там есть предложения по более лояльной цене и не менее хорошего качества.

2. Не позволяйте себе отвлекаться

Итак, вы в магазине с конкретной целью, но ваше внимание может привлечь: аккуратная горка товаров с привлекательными баннерами прямо посередине прохода в канун праздников, шикарный запах свежей выпечки, ящики с пивом в жаркий день и так далее. Их цель — завладеть вашим вниманием. Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох и вспомните, для чего вы сюда зашли.

3. Избегайте покупок упаковками и ящиками, если не знаете, что это за товар

Мелкий опт — это очень привлекательно для покупателя. Он может приобрести необходимый товар дешевле, но в большом количестве, иногда настолько большом, что этот товар испортится. Поэтому, если продукты не длительного хранения, а ваша семья не имеет состав из 10 человек, остерегайтесь масштабных приобретений, особенно если товар вам неизвестен, а привлекает только его цена.

4. Пренебрегайте сомнительными скидками

Великолепный прием магазина показать на ценнике две стоимости товара: старую и новую со скидкой. 37% покупателей с охотой берут такой товар. Для магазина это прекрасно работает. Но вы уверены, что старая цена указана верно, а не выдумана? И где гарантия, что данная скидка не окончательная?

5. Включите «мигалки» и следуйте к своей цели в магазине

Часто необходимый товар широко потребления расположен в глубине магазина. Поэтому для покупки хлеба, например, нужно пересечь всю торговую площадь, значит, по пути можно «прихватить» еще что-нибудь в корзину. Вы сможете сделать волевое усилие, добраться до хлеба и уйти победителем, если вы не в первый раз в этом магазине и хорошо знаете расположение всех отделов. Если же магазин незнакомый, то вне зависимости от вывески, ищите хлеб и молоко в дальних рядах. Но не факт, что придя в знакомый магазин, вы не найдете отделов на привычном месте, тогда вас ждет квест по торговой площади и их поиску. Мерчендайзеры поработали и заставляют вас сойти с проторенного пути и совершить несколько спонтанных покупок.

6. Присмотритесь к продуктам под брендом супермаркета

Все мы в той или иной мере жертвы рекламы, поэтому машинально берем то, что нам навязывают. Наш совет – присмотритесь к продуктам под брендом супермаркета. На них обязательно будут особые наклейки или брендированные этикетки. Всякий супермаркет ценит своих покупателей, поэтому некачественную продукцию украшать своим брендом не станет, да и цена таких товаров может значительно отличаться в сторону уменьшения.

Удачных вам и «умных» покупок!