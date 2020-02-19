Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 34-е место в индивидуальной гонке (20 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце, сообщает Sputnik.

В среду в Антхольце состоялась мужская индивидуальная гонка. Победу праздновал француз Мартен Фуркад – его результат 49 минут 43,1 секунды (1 промах). Серебро завоевал норвежец Йоханнес Бё (+57 секунд, 2 промаха), бронзу — представитель Австрии Доминик Ландертингер (+1 минута 22,1 секунды; 1 промах).

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский, занявший 34-е место (+5 минут 19,4 секунды; 3 промаха). с 53-м результатом финишировал Роман Елетнов (+7 минут 3,9 секунды, 5 промахов). Максим Воробей стал 79-м (+9 минут 49,8 секунды, 6 промахов), Сергей Бочарников — 81-м (+10 минут 2 секунды, 7 промахов).

Завтра, 20 февраля, ЧМ продолжится супермикстом.