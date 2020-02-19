На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии поддержали проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили до конца 2020 года. Действие этой меры будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через границу физлицами. Подробности сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Как подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, эта мера будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

«Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос — производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», — отметил глава Коллегии ЕЭК.

Ранее в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% — с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт, к примеру, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном — в 8 раз. Вместе с тем, объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах Союза показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка таких машин. Кроме того, ограничением стало и то, что мера не действовала в отношении физических лиц.

Члены Коллегии ЕЭК поддержали решение о вводе нулевой ставки, окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.