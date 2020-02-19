Ее нужно заполнить на границе.

Граждане, приезжающие в Беларусь из Китая, обязаны заполнить специальную анкету. Как поясняет пресс-служба Витебской региональной таможни, решение принято с целью предупреждения «завоза инфекции, вызванной коронавирусом».

Анкеты выдает представитель санитарно-карантинного пункта (СКП), а в случае его отсутствия — сотрудник пограничной или таможенной служб.

Также таким гражданам необходимо пройти лабораторное обследование на коронавирус 2019-nCoV в пункте забора биологического материала районной, городской либо областной инфекционной больницы (отделения). Обследование проводится бесплатно.

Напомним, накануне министр здравоохранения Владимир Караник в очередной раз сообщил, что в Беларуси случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы. Он также отметил, что в Минздраве максимально открыты и не пытаются скрывать какую-либо информацию по поводу коронавируса.

— У нас есть сайт, у нас есть возможность обращения граждан, мы представлены в социальных сетях. Если наших граждан волнуют какие-то вопросы, они могут напрямую обратиться в Министерство здравоохранения, и я гарантирую, что любой гражданин получит объективный и исчерпывающий ответ, — отметил министр.

Как рассказывала ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, обследование прибывших из Китая проводится в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту и других пунктах пропуска через госграницу. А также в областных инфекционных больницах, Бобруйской городской инфекционной больнице, городских инфекционных больницах Минска, районных больницах Минской и Могилевской областей.