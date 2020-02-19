Ученик 9-го класса СШ № 1 г. Шклова Никита Юрков на всю страну блеснул своей эрудицией и занял первое место в шоу-викторине «Я знаю!»

Программа в эфир телеканала «Беларусь 1» ещё не вышла.

На битве умов ребята демонстрировали недетские смекалку и эрудицию. Шкловский район в проекте «Я знаю!» представлял учащийся 9 класса СШ № 1 Никита Юрков.

Никита одержал уверенную победу во всех турах телевикторины. Набрав 62 балла, он уверенно выиграл отборочный этап и прошел в финал. По его словам, победить было не сложно, так как к конкурсу серьезно готовили педагоги школы, да и упорно занимался самостоятельно. Подготовка — это важно, но важно и не растеряться от телевизионной атмосферы.

На шоу своего ученика поддерживала классный руководитель Виктория Сивуха, в победе Никиты Виктория Михайловна не сомневалась.

Надо сказать, это не первая победа талантливого и интеллектуального учащегося. Никита является призером районных и республиканских олимпиад. В 2019 году в районной олимпиаде он занял третье место по русскому языку, вторые места по математике, химии, физике, первые — по иностранному языку и по истории. В 2019/2020 учебном году Никита получил диплом III степени на областной олимпиаде по физике. Любимые предметы парня — история и иностранный язык.