Беларусь заинтересована принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, заявил Александр Лукашенко в среду, сообщает пресс-служба президента.

«Для Беларуси большой интерес представляет участие в масштабных проектах, инициированных египетским руководством, прежде всего в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, ориентированной на экспорт», — сказал Лукашенко по итогам переговоров в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Этому вопросу стороны уделили особое внимание во время переговоров, проинформировали в пресс-службе.

Президент также выразил уверенность, что первое заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества и совместная выставка научных и промышленных достижений, которые проходят в эти дни в Каире, придадут дополнительный импульс сотрудничеству между странами.