В Витебске 18 февраля по подозрению в незаконном обороте оружия был задержан 51-летний гражданин России, сообщает пресс-служба МВД.

Уроженца России, который незаконно приобрел и хранил у себя пистолет «Тульский Токарев» калибра 7.62 мм 1934 года выпуска, задержали сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси, при силовой поддержке бойцов ОМОН.

Мужчина планировал использовать его для совершения преступлений.

Задержанный ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Возбуждено уголовное дело.