США ждут от Беларуси прогресса в демократических преобразованиях, заявил руководитель секретариата комитета по международным отношениям Сената США Кристофер Соча.

«Ранее конгресс США принял законодательные акты (Акт о демократии в Беларуси — ИФ), которые касаются темы отношений с Беларусью. Одна из причин нашего визита — воочию понаблюдать за прогрессом в Беларуси, разобраться, нужны ли обновления в данных законодательных актах», — сказал Соча на встрече с комиссией по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси во вторник в Минске.

Он подчеркнул, что Конгресс «очень пристально следит за тем прогрессом, который здесь (в Беларуси — ИФ) происходит».

Руководитель секретариата выразил надежду, что данный визит американской делегации внесет свой вклад в углубление отношений Беларуси и США и поможет «заново выстроить те отношения, которые когда-то были».

Соча также отметил, что в ходе визита он рассчитывает «увидеть на месте, как мы можем помочь в деле улучшения отношений». Кроме того, он констатировал, что Беларусь и США уже сотрудничают по ряду направлений и было бы «важно найти новые сферы для сотрудничества».