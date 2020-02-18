Умер директор гомельского колледжа, в котором в декабре бунтовали учащиеся

16 февраля умер директор «Гомельского государственного педагогического колледжа имени Выготского» Николай Володин. Ему было 63 года.

Как стало известно «Сильным новостям», Николай Николаевич ушел из жизни в больнице, где ему делали операцию. Володин возглавлял гомельский педколледж более 15 лет.

В декабре 2019 года в учреждении образования разразился скандал. Учащиеся рассказали о поборах и нестандартных методах одной из преподавательниц. По словам будущих педагогов, женщина заставляла «добровольно-принудительно» скидываться на корм для бездомных животных и по любому поводу отправляла студентов на платные пересдачи.