Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что апелляционная инстанция аннулировала решение окружного суда Гааги, который еще в 2016 году отменил постановление Гаагского международного арбитража о выплате 50 млрд долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа за экспроприацию нефтяной компании.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Дело ЮКОСа связано с незаконной экспроприацией правительством России имущества частной нефтяной компании, преследованием менеджеров и поиском правовой защиты и компенсации акционерами компании за пределами России.