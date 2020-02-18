За 2019 год санстанция провела инспекцию и выявила нарушения в 45% бассейнов Минска.
Об этом рассказала специалист Минского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шевчик.
Всего проверили 188 бассейнов разной ведомственной подчиненности. У 85 из них специалисты обнаружили несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.
Проверяющие обратили внимание, что санитарное и техническое состояние бассейна было в ненадлежащем виде. Также работники учреждения проводили очень слабый контроль.
Еще одним из нарушений было несоблюдение качества воды и санитарно-эпидемиологического режима.
После проверок санстанция выписала руководству бассейнов предписания об устранении нарушений. Некоторые из оздоровительных комплексов временно закрыли.