За 2019 год санстанция провела инспекцию и выявила нарушения в 45% бассейнов Минска.

Об этом рассказала специалист Минского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шевчик.

Всего проверили 188 бассейнов разной ведомственной подчиненности. У 85 из них специалисты обнаружили несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.

Проверяющие обратили внимание, что санитарное и техническое состояние бассейна было в ненадлежащем виде. Также работники учреждения проводили очень слабый контроль.

Еще одним из нарушений было несоблюдение качества воды и санитарно-эпидемиологического режима.

После проверок санстанция выписала руководству бассейнов предписания об устранении нарушений. Некоторые из оздоровительных комплексов временно закрыли.