Два года назад президент своим указом распорядился передать территорию, на которой размещались рынки «Лебяжий», «Поле чудес», а также вещевой и плодоовощной, под жилую застройку, пишет Sputnik. Смотрите, как Ждановичи выглядят после переезда с высоты.

Торговать на территории Ждановичей начали еще в девяностых. Первым появился авторынок, а в середине девяностых здесь начали продавать одежду. С годами территория рынков в Ждановичах разрослась, а два года назад территорию указом президента отдали под жилую застройку.

Участок на 16,3 гектара выкупили за 20 миллионов рублей. Чтобы построились дома, четырем рынкам пришлось съехать. Уехали рынки «Лебяжий» и «Поле чудес», вещевой и плодоовощной.

Одни предприниматели переехали в соседний торговый комплекс, другие — за МКАД, в деревню Таборы. Там продавцам пообещали выгодные условия.

Вещевой оставался на территории Ждановичей дольше всех. В пятницу, 14 февраля, продавцы и предприниматели провели последний рабочий день на старом месте.