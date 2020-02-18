Министерство здравоохранения Беларуси совместно с сотрудниками МВД предотвратили использование медицинского товара с истекшим сроком годности, который поставили в один из белорусских РНПЦ, сообщили «Минск-Новости» в пресс-службе Минздрава.

Известно, что дорогостоящий медицинский товар с видоизмененной маркировкой о дате изготовления и сроках годности поступил в один из ведущих научно-практических центров страны. Кроме маркировки, поставщик подделал и документы на свою продукцию.

Как выяснилось в процессе разбирательств, поставка такого продукта прошла из-за того, что представители аффилированных между собой субъектов во время участия в госзакупках неоднократно предъявляли в адрес предприятия «Белмедтехника» документы и искаженные сведения о дате его изготовления товара и сроке годности. Таким образом злоумышленники ввели в заблуждение заказчика и с ними был заключен контракт.

К счастью, данный продукт своевременно был изъят из оборота для проведения правоохранительными органами необходимых проверочных мероприятий.

В свою очередь Минздрав начал претензионную работу в отношении группы поставщиков. Сегодня, 17 февраля, они были вызваны в министерство для дачи пояснений, а также обсуждения суммы компенсации от причиненного вреда.

Собранные по факту произошедшего материалы переданы в главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД. Там действиям ответственных за данное преступление будет дана правовая оценка.