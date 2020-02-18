МАЗ вводит целосменные простои 7 и 21 февраля и 9 и 20 марта. Это коснется около 30% работников.

«Работают все производства, работают все заводы, работают все основные рабочие, и работают меньшей численностью все структурные подразделения заводоуправления, – уточнила заместитель гендиректора ОАО «МАЗ» — директор по кадрам, соцвопросам и идеологической работе Зоя Таран, пишет tut.by.

По ее словам, целосменные простои коснутся некоторых структурных подразделений, в том числе из заводоуправления, руководителей, специалистов и служащих, у которых работа в полном объеме не просматривается.

Работники, которых отправят на целосменный простой, получат не менее 2/3 тарифной ставки. Все остальные, которые будут трудиться, получат заработную плату в соответствии с действующим законодательством, сказала Зоя Таран.

Необходимость простоев она объяснила так: «Это связано с эффективностью производства. По объемам производства принято решение, что можно таким образом не привлекать всех работников к работе. Основное производство работает все. Конвейер, автобусный завод, механосборочный завод — все заводы работают в полном объеме, 100%. Кроме того, по мере необходимости их приглашают на работу и в субботу».