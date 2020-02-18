Министерство антимонопольного регулирования и торговли 12 февраля одобрило рекомендации по обеспечению продовольственной безопасности Беларуси. Для этого в МАРТ считают, что в белорусских магазинах должно продаваться минимум 85% продуктов белорусского производства.

Но и этого, в министерстве считают недостаточным, а потому иностранных продуктов на полках белорусских магазинов к 2030 году должно быть до 14 процентов.

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Для достижения таких показателей, в министерстве составили целый список требований к магазинам и производителям. А все потому, что на данный момент в Беларуси, по мнению МАРТ, сложилась недостаточно безопасная ситуация с продуктами. «По итогам 2019 года доля импортных продовольственных товаров в продаже организациями торговли составила 22,5%”, — рассказали в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

“Высокой остается доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте организаций торговли: фруктов – 91,6 процента, масла растительного – 88 процентов, рыбы – 81,4 процента, крупы гречневой – 72,6 процента, кондитерских изделий из сахара – 49,4 процента, фруктовых и овощных соков – 37,5 процента, макаронных изделий – 35,8 процента, детского питания – 32,4 процента”, — поделились статистикой в министерстве.

Как МАРТ планирует “импортозамещать” фрукты, в документе не говорится. Однако в выходные президент Беларуси призвал граждан страны есть меньше “бананов, ананасов и икры заморской”.

Чтобы белорусы стали чаще покупать белорусские продукты, в МАРТ рекомендовали: