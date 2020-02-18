Президент Беларуси Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит официальный визит в Египет, сообщает БЕЛТА.

В Каире Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений.

«Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов», — отметили в пресс-службе.

У Александра Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом ас-Сиси новой административной столицы Египта, которая строится в 45 км к востоку от Каира.

Параллельно визиту главы государства в Каире пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.