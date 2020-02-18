В Хорватии протестирован первый в мире пилотируемый трюковой дрон.
Испытание проведено специалистами немецкой компании Drone Champions AG, сообщают интернет-источники.
Беспилотный летательный аппарат представляет собой мультикоптер, оснащённый 12 моторами. На борту дрона может находиться один пассажир.
Аппарат управляется не пилотом: предусмотрено дистанционное управление.
БПЛА выполнил в воздухе несколько трюков, включая перевороты и петли. В этот момент на борту летательного аппарата находился манекен.
Во второй части испытаний на борт мультикоптера сел один из специалистов Drone Champions AG.
На этот раз БПЛА выполнял менее опасные и зрелищные трюки. Кроме того, аппарат находился на небольшой высоте.
Несмотря на это, выполнение дроном акробатических трюков с человеком на борту возможно.
Однако представители Drone Champions AG пока не упоминали о планах проведения испытаний подобного рода.
Предполагается, что до начала нового этапа тестирования специалисты решат все вопросы, связанные с безопасностью полёта.