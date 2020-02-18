В Хорватии протестирован первый в мире пилотируемый трюковой дрон.

Испытание проведено специалистами немецкой компании Drone Champions AG, сообщают интернет-источники.

Беспилотный летательный аппарат представляет собой мультикоптер, оснащённый 12 моторами. На борту дрона может находиться один пассажир.

Аппарат управляется не пилотом: предусмотрено дистанционное управление.

БПЛА выполнил в воздухе несколько трюков, включая перевороты и петли. В этот момент на борту летательного аппарата находился манекен.

Во второй части испытаний на борт мультикоптера сел один из специалистов Drone Champions AG.

На этот раз БПЛА выполнял менее опасные и зрелищные трюки. Кроме того, аппарат находился на небольшой высоте.

Несмотря на это, выполнение дроном акробатических трюков с человеком на борту возможно.

Однако представители Drone Champions AG пока не упоминали о планах проведения испытаний подобного рода.

Предполагается, что до начала нового этапа тестирования специалисты решат все вопросы, связанные с безопасностью полёта.