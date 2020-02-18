Агентство «Минск-Новости» побеседовало с Председателем Минского городского объединения организаций профсоюзов Александром Щековичем, который рассказал о предложениях по совершенствованию пенсионной системы, которые предлагает Федерация профсоюзов Беларуси.

Как рассказал Александр Щекович, первым делом планируется уйти от уравнительного принципа при формировании пенсии. Сейчас пенсия у всех практически одинаковая, не важно какая сумма от заработной платы работника отчислялась в пенсионный фонд.

«Так быть не должно. Их дифференциацию в зависимости от уровня зарплаты нужно делать более ощутимой», – пояснил Александр Щекович. Такой подход должен повлиять и на рост зарплаты, и на рост пенсии.

Также Федерация профсоюзов предлагает несколько изменить оплату труда пенсионеров. В частности, предлагается снять с пенсионеров обязанность уплачивать 1% от доходов в Фонд социальной защиты населения или открыть для пенсионера отдельный счет, с которого он сможет снять деньги при увольнении.

Александр Щекович также рассказал, что предлагается отменить ограничения индивидуального коэффициента заработка. По мнению профсоюзов, человек должен получать полностью пенсию, которую заслужил. Это может послужить дополнительным стимулом для того, чтобы пенсионеры продолжали работать после выхода на пенсию.

Предполагается развивать систему накопительных пенсий. В Беларуси уже имеется опыт дополнительных пенсионных накоплений, однако, они пока не очень популярны среди белорусов. Профсоюзы предлагают три варианта дополнительных накоплений: пенсионные накопления делает сам человек, накопления перечисляет работодатель или смешанный вариант.

Александр Щекович рассказал, что недавно и сам открыл личный пенсионный счет. По его словам, если регулярно вносить приемлемую для себя сумму денег, то к 63-му дню рождения можно накопить приличную сумму. Еще один плюс страховой пенсии – она передается по наследству.