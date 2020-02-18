Комитет государственного контроля продолжает изучать ситуацию с зарплатами работников бюджетных организаций. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Мониторинги идут в каждой области и Минске.

Зарплаты бюджетников с 1 января этого года считают по новой системе. Среди основных новшеств: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей. Однако в каждой из сфер — образовании, здравоохранении, спорте и других — по-прежнему будут свои особенности расчета зарплат.

У некоторых учителей, работников детских садов, ДЮСШ, медиков, работников культуры возникли вопросы, почему январская зарплата оказалась заметно ниже декабрьской. Ведь вопреки обещаниям чиновников порой они были меньше даже ноябрьских.

В Комитете государственного контроля считают, что разбежка получилась вовсе не из-за снижения зарплат.

— Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат — до введения новой системы и начисляемой в новых условиях, — пояснили в КГК. — В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года.

По мнению проверяющих, это связано в том числе с тем, что наниматели недостаточно хорошо разъяснили, почему в январских зарплатах произошли отклонения от декабрьских и что они объективны должны быть. Ведь перед новым годом во многих организациях производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и прочие, отмечают в КГК.

Также в Комитет госконтроля поступила одна жалоба — от работников СДЮШОР Гомельской области. Напомним, в одной из детских спортивных школ Гомеля январские заработки оказались у многих работников заметно меньшими, чем декабрьские. В некоторых случаях разбежка составляла до 250 рублей. Со своей проблемой работники обратились на TUT.BY, а также написали письмо (правда, анонимное) в Администрацию президента, а копию — в Минфин, Минспорта и туризма, Федерацию профсоюзов и КГК по Гомельской области.

Сейчас по этому факту проводится мониторинг. Проверяющие изучают факты и документы.

— Что касается других организаций, в которых уже проанализировали начисление заработной платы, то каких-либо нарушений не установлено, — сказали в КГК.

Комитет госконтроля и дальше будет изучать этот вопрос и проводить проверки.

В Госконтроле напоминают, что бюджетники, у которых есть вопросы по зарплатам, могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.

Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.

Совет министров поручил руководителям республиканских органов госуправления и других госорганизаций, которые находятся в подчинении у правительства, НАН Беларуси, председателям областных и Минского городского исполкома, а также главам администраций СЭЗ и индустриального парка «Великий камень» взять под строжайший контроль вопрос с зарплатами бюджетников.

Министры труда и финансов до 10 февраля должны были отчитаться о выполнении поручения, а при необходимости внести предложения «об ответственности кадров».