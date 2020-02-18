Накануне мужского и женского праздников Национальный банк обнародовал интересные данные о том, как белорусские мужчины и женщины относятся к деньгам.

Принято считать, что женщины склонны к излишним необоснованным тратам: украшения, шубы, сапожки, дорогой макияж. На самом деле, это не совсем так. Женщины действительно любят транжирить и получать дорогие подарки, но лишь в тех случаях, когда речь идет о чужих деньгах. Если же вопрос встанет о своих деньгах или деньгах семьи, женщины оказываются куда более бережливее мужчин.

Согласно данным Национального банка, на 1 января 2020 года доля женщин в структуре банковских вкладов составила 62,5%, в то время как мужчин всего 37,5%.

Основная масса мужчин начинает откладывать деньги в банк с 26 летнего возраста и до 55 лет, а потом тяга к накоплению начинает таять. Наверное, сказывается бес в ребре.

Женщины также начинают откладывать деньги в банке приблизительно с 26 лет, однако с возрастом это желание только крепнет. Так, например, на женщин в возрасте после 55 лет приходится 55,7% всех женских вкладов, в то время как у мужчин этот показатель равен 45,3%.

Интересно, что утверждение о том, что женщины любят щедрых мужчин, также неверно. Согласно исследованию, проведенному в Университете Мичигана (США), женщины считают бережливых мужчин более привлекательными, в отличие от транжир. В ходе исследования 35 представительниц слабого пола интервьюировали двух одинаково красивых актеров-мужчин. Один играл роль щедрого на подарки мужчины, а второй – бережливого. По результатам исследования 63% женщин назвали именно бережливого более привлекательным. Тут следует отметить, что речь идет именно о бережливости, а не о жадности или прижимистости. Как отметили авторы исследования, женщинам нравится, когда мужчина демонстрирует бережливость, так как это говорит о его самоконтроле и о том, что на этого человека можно положиться при долгосрочных взаимоотношениях.

Исследователи из Университете Миннесоты (США) провели аналогичный эксперимент, выяснив какой мужчина будет более привлекательным для женщин: на Porsche или Honda Civic. Как оказалось, обладатель Porsche подошел только для короткой интрижки, в то время как для длительных взаимоотношений большинство женщин предпочли обладателя Honda Civic.

Сейчас белорусским мужчинам самое время задуматься о подарках для своих любимых женщин к празднику 8 марта. Приведенные исследования помогут сделать правильный выбор и порадовать свою любимую половинку действительно ценным подарком. Без лишнего транжирства, но и без прижимистости.