Беларусь ввела запрет на поставки свинины из Самарской области РФ из-за африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, по данным МЭБна территории Самарской области Российской Федерации зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим с 17 февраля введены временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этого региона живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок.

Все ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции из Самарской области приостановлены.