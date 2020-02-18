Через несколько месяцев после запуска новой линейки iPhone 11, компания Apple должна впервые за четыре года представить свою бюджетную модель — наследника популярного смартфона iPhone SE.

Как сообщает «Новое Время» со ссылкой на немецкий веб-портал iphone-ticker.de, смартфон должны показать 31 марта 2020-го. В это же время в 2016-м Apple представила первую модель SE по цене от $400.

Новую версию бюджетного iPhone только предположительно называют SE 2, — скорее всего, модель получит индекс iPhone 9, поскольку компания пропустила это поколение в нейминге своей линейки.

Ранее, приближенный к Apple аналитик Минь Чи Куо сообщал, что новая бюджетная модель будет выглядеть внешне, как iPhone 8, но получит новый процессор А13 от iPhone 11, и будет поставляться с 3 Гб оперативной памяти, и 64/128 Гб внутреннего хранилища.

Пару недель назад китайский источник заявил, что iPhone SE 2 может появиться уже шестого марта.

Кроме того, в начале 2020-го Минь Чи Куо предположил, что кроме 4,7-дюймового iPhone SE 2, в конце года может выйти еще одна версия смартфона, с большей диагональю LCD-дисплея, от 5,5 до 6,1 дюйма.

Стоимость нового устройства должна также составить около $400.

Напомним, в марте 2016-го, компания Apple представила свою первую бюджетную модель — iPhone SE, которая получила большинство комплектующих от iPhone 6s, но была почти неотличимой от iPhone 5s.

При этом, на SE установили рекордно низкую цену в $400, в то время как за новые модели пятого и шестого поколения просили от $650.

Бюджетная модель стала бестселлером, и ее перестали выпускать только в конце 2018-го. Именно после выхода iPhone SE, руководство Apple впервые установило рекордный ценник в $1000 на новый смартфон iPhone X.