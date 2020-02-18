Олимпийская чемпионка по фристайлу снова радует болельщиков победами. Она выиграла этап Кубка мира, который проходил в Москве.

Когда на Олимпиаде-2018 в корейском Пхёнчхане белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла золотую медаль, это было маленькой сенсацией. Но уже в следующем году тренеры и сама спортсменка решили, что организму нужен отдых, а телу – небольшой «ремонт». Давали знать о себе старые травмы, поэтому прошлый сезон Анна пропустила.

«Перед Играми-2014 тоже было очень тяжело, – рассказала «Народной Воле» фристайлистка.– Когда тебе первый раз разрезают колено, ты не понимаешь, что происходит. Костыли, около девяти месяцев простоя. На одну ногу нельзя было ступать, затем нужно было ее каждый раз сгибать под определенным градусом.

Мама сильно переживала, для нее это тоже был шок. Одно дело, когда ты ей медали показываешь, и совсем другое – травмированную ногу.

Хотя ко всему привыкаешь. Перед следующей Олимпиадой начались проблемы с мениском, но это уже так, мелкие хлопоты. Как обычная жизнь любого спортсмена».

Анна добавляет, что, когда долго тренируешься и появляются первые успехи, отступать как-то уже и не хочется.

«Хотя, не скрою, наш спорт не самый безопасный, – отмечает моя собеседница. – У меня иногда знакомые спрашивают: «Ты хоть понимаешь, что когда-нибудь неудачно приземлишься и развалишься на мелкие кусочки?” Но я люблю то, что делаю. Да и нет, наверное, такого вида спорта, где спортсмен был бы застрахован от травм. Спросите об этом у тех же фигуристок или «художниц», они вам расскажут много интересного.

Да и статус олимпийского чемпиона – это все-таки уровень. Понимаешь, чего от тебя требуют. Но у меня после Игр появилось еще большее желание тренироваться. Знаете, чего спортсмен больше всего боится? Потратить десятки лет на тренировки и не попасть на олимпийский пьедестал. А золото – это вообще предел мечтаний. Так что после Пхёнчхана я стала увереннее».

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко тоже рад, что Анна

Гуськова вернулась в большой спорт.

«Аня набирает форму, – отмечает тренер. – Собственно говоря, это ее первый удачный старт после Олимпиады. Она очень спокойно входила в форму…»

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Газета «Народная Воля» № 14 (4472)