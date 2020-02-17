Вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при утверждении решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что пограничная безопасность — важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, поэтому ежегодно на утверждение президента выносится решение на охрану границы. «К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше», — констатировал глава государства.

По его словам, растут потоки незаконной миграции, объемы контрабанды наркотиков и других средств преступной деятельности. «Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере, — заявил президент. — Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ».

Александр Лукашенко подчеркнул: между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн т нефти. «Вот и все», — заметил он.

В прошлом году президент принял решение увеличить штатную численность пограничного ведомства, чтобы укрепить действующие подразделения на границах, создать новые заставы и боеспособные маневренные группы, ликвидированные после распада Советского Союза. Такие подразделения должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей, а для оперативного решения задач в различных условиях оснащаться современными образцами вооружения и техники, отметил глава государства.