16 февраля в 23:59 закончилась подача документов для участия в процедуре «Народного голосования» (праймериз) по выдвижению единого кандидата от объединенной оппозиции. Об этом в Facebook сообщил координатор штаба, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

В последний день подали свои документы для участия в праймериз бывшая депутат Анна Канопацкая и зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич.

Таким образом, в срок подать необходимый пакет документов смогли 6 человек: Юрий Губаревич (Движение «За Свабоду»), Николай Козлов (Объединенная гражданская партия), Павел Северинец (Белорусская христианская демократия), Ольга Ковалькова (Социально-христианское движение), Анна Конопацкая и Алексей Янукевич.

17 февраля начинается проверка поступивших документов. Она будет продолжаться две недели, но может завершиться и раньше. Проверкой всех документов будет заниматься контрольный отдел штаба, который будет также проверять собранные самовыдвиженцами подписи.

Ольга Ковалькова и Анна Канопацкая для своего выдвижения собирали подписи, а остальные претенденты на звание «единого» были выдвинуты от своих организаций.