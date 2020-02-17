Армия России со временем может отказаться от призыва в армию, перейдя на контрактную службу, но при этом будет сохранен мобилизационный резерв, который сейчас формируется из солдат-срочников. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По словам сенатора, набор по срочной службе позволяет набирать по 150 тысяч человек и более. Он проходит два раза в год. Военачальник уверен, что россияне хотят служить в армии, передает ТАСС.

«Я думаю, что со временем, может, мы и перейдём на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооружённых сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить», – сказал он.

Бондарев подчеркнул, что интерес к службе поддерживает закон, принятый в 2017 году. Он запрещает десять лет работать на государственной службе лицам, которые не прошли службу в армии без законных оснований. Срочники на данный момент составляют мобилизационный резерв, а контрактники в армии могут сделать карьеру, пишет News.ru.