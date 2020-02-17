В ближайшее время начнется проектирование первого в Беларуси крытого манежа для катания на беговых лыжах, который построят за новым зданием Верховного суда в Минске.

Как сообщает TUT.by, инвесторами строительства лыжного манежа выступают связанные между собой минские застройщики «Совавто Инвест» и «Интехнострой Инвест». Взамен этого они по поручению президента без аукциона получили право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова.

Вот примерные границы участка для размещения манежа и парковки:

Ранее заказчиком строительства крытого лыжного манежа выступал Национальный олимпийский комитет, но в конце января 2020 года по поручению президента им стала компания «Скистройинвест», созданная вышеуказанными инвесторами специально для реализации проекта.

Сейчас оформляется акт выбора на земельный участок, и скоро новый заказчик начнет проектирование комплекса, предпроектная визуализация которого уже одобрена Мингорисполкомом. Выглядеть крытый лыжный манеж должен вот так:

Он будет представлять собой здание размером около 150 на 90 метров. К набережной оно будет развернуто короткой стороной.

Площадь манежа — около 23 тысяч квадратных метров. Внутри разместится лыжная трасса длиной 1,35 километра на трех уровнях, спуск для сноуборда высотой 13,2 метра и ледовая площадка для катания на коньках на примерно 300 «квадратов».

В так называемой снежной зоне круглогодично будет поддерживаться температура около минус 4 градусов. Снег будет вырабатываться снегогенераторами, а трасса будет подготавливаться дизельным ратраком.

В комплексе также будет зона для проведения мероприятий, кафе, тренажерный зал, раздевалки и пункты проката. Одновременно манеж может принять 365 посетителей. Обслуживать объект будут 30 человек.

На разработку проекта инвестору отведено максимум два года. Сколько еще займет строительство манежа, точно пока сказать никто не может.