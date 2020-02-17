Озвучена информация о том, сколько ИП и предприятий Беларуси, а также какой объем денежных средств они задолжали Фонду социальной защиты населения. Общая сумма задолженности по обязательным страховым взносам в ФСЗН по состоянию на 1 января 2020 года составила более 20,8 млн рублей.

Своевременно не перечислили взносы свыше 1 030 организаций и ИП.

ТОП-3 крупнейших должников по страховым взносам в ФСЗН возглавляет предприятие «Мерецкие» (Глубокский район, Витебская область) – задолжало 1 441 200 бел. рублей. Далее следуют Глубокский комбикормовый завод с задолженностью в 1 154 300 бел. рублей и стройтрест №8 Бреста с суммой задолженности 1 015 700 бел. рублей, который, кстати, за последние 3 месяца 2019года увеличил объем своей задолженности на сумму, которая превышает четверть миллиона бел. рублей.