Японца Сатоси Уэмацу, зарезавшего 19 постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара в Японии, приговорили к смертной казни. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на окружной суд Иокогамы.

Во время судебного заседания 30-летний Уэмацу заявлял, что не считает инвалидов людьми. По его словам, он убил их, поскольку хотел «избавить их от страданий».

Его адвокаты настаивали на невменяемости подзащитного, однако суд постановил, что мужчина совершил преступление в трезвом рассудке. Отмечается, что во время первого слушания Уэмацу пытался положить себе что-то в рот, но судебные приставы остановили его. Затем Уэмацу успокоился и извинился.

В ночь на 26 июля 2016-го Уэмацу устроил резню в интернате для инвалидов, расположенном в пригороде Токио Сагамихара. В то время в пансионате находились восемь сотрудников, один охранник и свыше 100 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате нападения 19 человек погибли, состояние еще 20 пострадавших оценивается как тяжелое.

После нападения мужчина написал сообщение в своем Twitter с пожеланием мира во всем мире. Затем Уэмацу сдался властям. Японец объяснил следователям свой поступок тем, что «спасал тяжелобольных со множественными заболеваниями». Он также заявил, что «хотел бы от всего сердца извиниться перед семьями убитых за то, что сделал их расставание внезапным».

Сатоси Уэмацу работал в этом интернате для инвалидов с декабря 2012-го по февраль 2016 года.