Самого дерзкого белорусского преступника начинают судить в Минске

Более 10 лет назад Сергей Богдашов, разоружив конвой, сбежал из суда в Жодино, «бомбил» богатые коттеджи в России, потерял ногу при уходе от погони и был приговорен к 14 годам колонии.

Минский областной суд в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого Сергея Богдашова по обвинению в убийстве, сообщили в суде, пишет Sputnik.

Один из самых дерзких и известных преступников в Беларуси Богдашов обвиняется по п. 8 ч. 2 ст. 139 (убийство с целью скрыть совершенный им вооруженный разбой и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса. Речь в новом уголовном деле идет об убийстве криминального авторитета в 2008 году в Витебской области.

«Рассмотрение дела в отношении Богдашова начнется в Минском областном суде 17 февраля в 11:00», – сообщили Sputnik в понедельник в суде.

После того, как Богдашов был экстрадирован из России по запросу белорусской прокуратуры, над ним прошел суд и он был приговорен к 14 годам лишения свободы за побег, разоружение конвоя, а также за серию грабежей на территории России.

Как ранее сообщал Sputnik, «неуловимого» Богдашова удалось задержать, когда он возвращался с очередного дела после налета на коттедж в Псковской области. Перелезая через забор, он зацепился за металлический штырь, сильно поранил ногу, которую ему потом ампутировали. Когда Богдашов сбежал из суда в Жодино, ряд сотрудников милиции лишились погон.

Сыщики уголовного розыска не раз называли Богдашова очень дерзким и преступником «с патологическим везением». По их словам, он был всегда осторожен, предусмотрителен и тщательно обдумывал свои преступления.