Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возможного отбора Беларусью транзитной нефти из магистрального нефтепровода «Дружба», отметив, что в Москве исходят из договоренностей, достигнутых между Москвой и Минском на высшем уровне в Сочи.

«Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно эмоции берут верх, но, будучи в Сочи, два президента (РФ — Владимир Путин и Беларуси — Александр Лукашенко) достигли определенного понимания. Из этого будем исходить», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что между Москвой и Минском «диалог будет продолжен».

«Продолжатся контакты белорусских коллег с компаниями — поставщиками нефти. Главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы интеграции, они будут и дальше заниматься проработкой поставок энергоресурсов», — сказал Песков.

14 февраля Лукашенко заявил о возможности отбора Беларусью транзитной нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти. «Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе было поставлено 500 тыс. тонн, недопоставлено 1,5 млн т), мы начнем отбор из транзитной трубы», — сказал Лукашенко, отметив, что озвучил такую позицию на прошедших 7 февраля в Сочи переговорах с Путиным. «Я никого не шантажировал», — заявил Лукашенко.

Он сказал, что в феврале Беларусь может забрать из транзитной трубы до 2 млн тонн нефти в случае отсутствия регулярных поставок. «Если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать, — предупредил Лукашенко. — Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти. И они (Россия) не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть».