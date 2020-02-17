Федеральное агентство ОАЭ по регулированию атомной деятельности выдало лицензию на запуск первого блока атомной станции Barakah в Эмиратах, сообщает РИА «Новости».

«Это исторический момент для ОАЭ, которые стали первой арабской страной в регионе, обладающей атомной станцией», — отметил постоянный представитель ОАЭ в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Хамад аль-Кааби.

Он пояснил, что после получения лицензии компания Nawah Energy Company, которая отвечает за эксплуатацию станции, начнет подготовку к работе в коммерческом направлении.

Строительство эмиратской АЭС стоимостью в $25 млрд началось в 2011 году, ожидалось, что в 2017 году станция уже начнет вырабатывать электроэнергию.

Электростанция с четырьмя реакторами находится на западе страны, на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, который расположен в 250 км от столицы.