Дочерняя компания гособъединения «Белоруснефть» – НК «Янгпур», которая ведет добычу нефти в ЯНАО (Ямало-Ненецком автономном округе), переориентирует поставки нефтяного сырья на Беларусь, сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Компания «Янгпур» сейчас переориентирована на поставки нефти в Беларусь, свои объемы она будет направлять на белорусский рынок», — сказал представитель пресс-службы.

Поставки нефти в Беларусь от основных российских НК отсутствуют с начала года из-за разногласий в цене поставок.

НК «Янгпур» (российский актив ПО «Белоруснефть») в 2019 году увеличила добычу нефти на одноименном месторождении (Ямало-Ненецкий автономный округ) на 16,1% до 224 тыс. тонн.

ПО «Белоруснефть» приобрело НК «Янгпур» в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка (ЯНАО) площадью 1 тыс. 36 кв. км, в активе НК шесть месторождений (на пяти ведется разработка). Также компания разрабатывает Метельное газоконденсатное месторождение. Реализация добытой нефти ведется через систему ПАО «Транснефть».

В соответствии с индикативным балансом, поставки нефти из РФ в Беларусь в 2020 году запланированы в объеме 23,5 млн тонн.