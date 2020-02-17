Неопознанное зубастое существо нашли в Мексике

Местные рыбки так и не смогли опознать загадочное существо. Предположительно, его вынесло из глубин.

В Мексике на берег выбросило неопознанное существо с острыми зубами и носом дельфина. Об это сообщает Mirror со ссылкой на местное издание Tribuna de la Bahía.

Загадочное существо обнаружила компания местных жителей на берегу мексиканского полуострова Пунта Мита.

Сначала очевидцам показалось, что они нашли дельфина. Но оказалось, что у существа длинное узкое тело, острые зубы и нет глаз. Местные рыбаки пытались идентифицировать существо, но безуспешно.

Местные рыболовы отмечают, что близ мексиканского города Пуэрто-Вальярта, в океане есть впадина глубиной в несколько километров. Они предполагают, что существо могло жить там пока его не выбросило на берег.

Согласно местным СМИ, на текущий момент распознать загадочное существо все еще не удалось.