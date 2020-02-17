Синоптики обещают в ближайшие дни в нашей стране теплую погоду. Во вторник термометры покажут даже до +10, затем будет на 2-4 градуса прохладнее. При этом почти каждый день ожидаются осадки – мокрый снег и дождь. В выходные прогнозируются порывы ветра до 20 м/с.

Во вторник 18 февраля ночью +1..+7, днем +4..+10. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем на значительной части территории дожди. Днем по северо-западной половине местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В среду 19 февраля ночью -2..+3, днем +2..+8. Ночью местами, днем по северу кратковременные осадки – в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В четверг 20 февраля ночью -3..+3, днем +1..+7. На большей части территории кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

В пятницу 21 февраля ночью -5..+1, днем +1..+6. Ночью в отдельных районах кратковременный мокрый снег, днем местами, преимущественно по западной половине, осадки – мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

В субботу 22 февраля ночью -3..+2, днем +1..+7. На большей части территории кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Днем местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье 23 февраля ночью -1..+4, днем +1..+6. Временами осадки – дождь, мокрый снег. В отдельных районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с.