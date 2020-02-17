Три завода градообразующего предприятия в Бобруйске ОАО «Белшина» временно остановили работу, подтвердил Sputnik начальник отдела идеологической и социальной работы компании Юрий Андриевский.

На паузу встали заводы массовых шин (ЗМШ), крупногабаритных шин (КГШ) и сверхкрупногабаритных шин (СКГШ). Рабочие отправлены в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты.

Как рассказал Андриевский, заводы ЗМШ и КГШ остановились до 21 февраля, СКГШ – до 1 марта.

В качестве основной причины на предприятии называют проведение техобслуживания. Его должны пройти ЗМШ и КГШ. Завод СКГШ остановился, поскольку выполнил февральскую норму.

Проблемы компании

В Бобруйске предприятие «Белшина» является градообразующим. На его заводах трудятся более 9 тысяч местных жителей, производя более 300 типоразмеров шин.

В последние годы предприятие испытывает сложности с оборотными средствами, что подтверждают в его администрации.

«У предприятия сложности с оборотными средствами. Они были уже на протяжении трех лет», — сказал Андриевский.

Последние данные говорят о том, что выручка «Белшины» сократилась. В первом полугодии 2019 года она стала меньше на 8,4%.

Прибыль от реализации товара составила 2,7 млн рублей, что в 4,3 раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Чистая прибыль была сформирована в основном за счет инвестиционной и финансовой деятельности.

Сегодня компания поддерживает деловые отношения с более 70 странами мира. Основными потребителями продукции являются крупнейшие предприятия республики: «БелАЗ», «МАЗ», «МТЗ», «МЗКТ», «Гомсельмаш», «Амкодор», а также российские «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», «Ростсельмаш», «Группа ГАЗ» и другие.