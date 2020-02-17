В Беларуси разочарованы принятием решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против республики на очередной год, говорится в заявлении белорусского МИД.

«Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью. Ведь очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций», — отметили в МИД.

В министерстве выразили уверенность, что «и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам».

«Вновь призываем Евросоюз к отказу от санкционных клише, которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и по преодолению общих вызовов в нашем регионе. Неизменно стремимся к построению полноценных добрососедских и партнерских отношений с Европейским союзом, в том числе по чувствительным темам», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также призвали ЕС к дальнейшему расширению политического диалога с Беларусью, в том числе в контексте прагматичного регионального сотрудничества. «Выражаем надежду, что уже в ближайшем будущем белорусско-европейские отношения приобретут подлинно недискриминационный характер», — резюмировали в министерстве.

Как сообщалось, Совет ЕС продлил в понедельник ограничительные меры в отношении Беларуси на год, до 28 февраля 2021 года.

Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Продлены также индивидуальные санкции, предусматривающие замораживание банковских активов и запрет на поездки в Евросоюз для четырех человек, которых в ЕС считают причастными к нерасследованным исчезновениям двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

При этом Совет ЕС продлил исключение из ограничительных мер, разрешающее экспорт в Беларусь оснащения для биатлона и ограниченного количества спортивных винтовок и спортивных пистолетов специального назначения, на что по-прежнему в каждом конкретном случае требуется отдельное разрешение.

Ограничительные меры в отношении Беларуси были впервые введены в 2004 году в связи с исчезновением четырех человек. В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и международного права в области прав человека, а также к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. Эмбарго на поставки оружия было введено в том же году.

15 февраля 2016 года Совет ЕС отменил ограничительные меры в отношении 170 человек и четырех организаций, сохраняя при этом эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении упомянутых четырех человек, отмечается в сообщении Совета ЕС.