Министерство финансов рассчитывает привлечь в ходе размещения евробондов 1-1,2 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович после доклада президенту.

«Мы ориентируемся на 1-1,2 млрд долларов, но все будет определяться состоянием рынка и ставками, альтернативами привлечения ресурсов, в зависимости от этого будем принимать решение по объемам», — цитирует его БелТА.

Максим Ермолович напомнил, что кроме евробондов, Беларусь в этом году планирует размещение облигаций и на российском рынке капитала.

Минфин, по словам министра, будет технически готов к размещению в ближайшее время. Решение о моменте выхода на рынок будет приниматься в зависимости от его состояния. Одним из критериев для ведомства является доступность инвестиционных ресурсов.