Экс-депутат Анна Канопацкая подала документы на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции.
Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая зарегистрировалась для участия в праймериз, чтобы стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2020 года. Это произошло в последние часы приёма документов, передает «Еврорадио«.
Кроме неё, в праймериз будут участвовать сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.
Напомним, прием заявок на участие в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта, пишет TUT.BY
Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:
- независимость Беларуси и против диктатуры;
- защиту социальных и экономических прав граждан;
- выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;
- развитие белорусского языка и культуры;
- светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».