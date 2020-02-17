Экс-депутат Анна Канопацкая подала документы на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции.

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая зарегистрировалась для участия в праймериз, чтобы стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2020 года. Это произошло в последние часы приёма документов, передает «Еврорадио«.

Кроме неё, в праймериз будут участвовать сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.

Напомним, прием заявок на участие в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта, пишет TUT.BY

Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за: