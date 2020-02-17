В Брестском областном суде сегодня огласили приговор в отношении экс-директора Пружанского завода радиодеталей, передает БЕЛТА.

Судебная коллегия по уголовным делам признала бывшего руководителя виновным в получении взятки в особо крупном размере. Экс-директор завода получил семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет.

Суд обратил в доход государства Br19,4 тыс., а также имущество подсудимого (мебель, бытовая техника, гараж, автомобиль, мотоцикл и другое).

Его подельник, директор ООО, признан виновным по ч.2 ст. 431 УК — дача взятки в крупном размере. Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Приговор можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке в Верховном суде в установленный законом срок.

Директор Пружанского завода радиодеталей был задержан с поличным 2 июля в Минске. Руководитель предприятия получил незаконное вознаграждение в размере $1,2 тыс. от учредителя коммерческой структуры. Деньги предназначались за благоприятное решение вопросов хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями. Во время следствия было установлено, что директор завода систематически брал взятки от представителя этой фирмы — практически ежемесячно в течение нескольких лет.