Как сообщает Белстат, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь 2020 год. Рост ВВП в сопоставимых ценах к январю 2019 года составил 1,9 %. В текущих ценах объем ВВП за январь 2020 года составил 10 390,9 млн. рублей.

В соответствии с прогнозом на 2020 год, утвержденным указом №401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» рост ВВП в 2020 году должен составить 2,8%. В бюджете на 2020 год закладывался рост на уровне 1,9%. Правительство Беларуси загодя подготовило общественность к возможному снижению ВВП в январе. Сначала об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на заседании Республиканского клуба директоров, а в конце прошлой недели премьер-министр Сергей Румас уже спрогнозировал и глубину падения, заявив, что она составит 2%. Основной причиной снижения ВВП в январе он назвал сокращение производства в нефтехимической отрасли в связи с недопоставками нефти в начале года.

По итогам 2019 года рост ВВП составил 1,2%.