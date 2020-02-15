Электрокар Luca, представленный инженерами из Нидерландов, почти полностью состоит из переработанного океанического мусора. Для его создания разработчики использовали пластиковые, алюминиевые отходы и даже волокна льна.

Команда разработчиков, которая состоит из студентов Технического университета Эйндховена (Нидерланды), представила электромобиль Luca, сообщает сайт TU/ecomotive. Отличительные черты электрокара — он почти полностью сделан из переработанного океанического мусора, испытания могут начаться уже в этом году.

Как заявляют разработчики, Luca — экологичный и экономичный спорткар мощностью до 60 кВт. Его шасси сделано из переработанных ПЭТ-бутылок, рамы — из алюминия, а для корпуса использованы волокна льна и новый материал израильского стартапа UBQ (термопластичный и экологичный материал из биоотходов, способный заменить пластмассы, минералы и древесину. — прим. +1).

Планы у авторов электрокара амбициозные — своим проектом они хотят «решить проблему отходов в мире, количество которых продолжает расти» и показать, что мусор тоже может быть ценным ресурсом, так как из него можно сделать автомобиль.

Ранее о планах сделать автомобиль более экологичным заявил Ford — он решил выпускать некоторые запчасти из кофейных отходов McDonald’s.