У сборной Беларуси по хоккею была шикарная форма с «Погоней»

Дизайн придумал Бережков, благодаря Захарову есть фото (его сразу послали Лукашенко).

Об истории одного снимка пишет Трибуна.

Путь сборной Беларуси по хоккею в элиту был трудным. После распада СССР начинать пришлось с самых низших дивизионов чемпионата мира. С наскока у команды ничего не получилось, а первый значимый успех пришел только в 1995 году, когда удалось выиграть турнир в группе С, проходивший в столице Болгарии Софии. Сразу после триумфа хоккеисты сделали групповое фото, которое по нескольким причинам стало легендарным.

Вот этот снимок.

Здесь впечатляет многое. И сам факт первой большой победы, зафиксированный на пленку. И форма команды (такую невозможно представить сегодня). И люди, которых мы видим на снимке – многие станут легендами белхоккея.

На фотографии запечатлены в верхнем ряду слева направо: Георгий Затковский (врач), Вадим Бородкин (массажист), Владимир Бережков (вице-президент БФХ), Сергей Бервенский (судья), Владимир Копать, Александр Пстыга, Сергей Федотов, Руслан Салей, Андрей Гусов, Сергей Чернявский, Владимир Семенов (тренер), Эдуард Занковец, Дмитрий Овсянников, Андрей Сидоренко (главный тренер), Андрей Скабелка, Лев Контарович (президент БФХ), Олег Хмыль, Виталий Геркусов (начальник команды). В среднем ряду: Александр Макрицкий, Олег Романов, Александр Алексеев, Сергей Шитковский, Михаил Захаров, Александр Андриевский, Василий Панков, Андрей Ковалев. В нижнем ряду: Александр Гавриленок, Алексей Емельянов.

В форме с «Погоней» сборная отыграла три чемпионата мира – 1993, 1994 и 1995. Шила джерси фирма Reebok, которая в то время одевала всех участников ЧМ, а дизайн разрабатывал сам Владимир Бережков. Был красный вариант формы и белый.

Игра в Софии с Казахстаном – последний матч сборной с такой национальной символикой. После референдума 1995 года у сборной появилась новая форма с надписью «Беларусь».