Сретение Господне отмечают христиане 15 февраля.

Что обязательно нужно сделать в этот день, а чего категорически не разрешается совершать — в материале агентства «Минск-Новости».

История праздника

По преданию, на 40-й день после рождения младенца Иисуса Иосиф и Мария направились в Иерусалим, чтобы по закону принести Господу благодарственную жертву за рождение ребенка: годовалого ягненка и голубя.

В храме Дева Мария и Иосиф встретили старца Симеона Богоприимца, который прожил на тот момент более 360 лет, получив знак, что не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя, обещанного пророчеством Исаии. Симеон взял на руки младенца Иисуса и назвал его Сыном Божиим, Мессией. Праздник Сретения (встречи) означает связь между Старым и Новым заветами и встречу человечества с Христом.

Что нужно делать в праздник

На Сретение в храмах проводят праздничное богослужение, во время которого освящают церковные свечи, которые верующие забирают домой и хранят на протяжении года. В старину считалось, что сретенские свечи способны защитить дом от пожара и молнии, а также от природных бедствий и катастроф. Сретенскую свечу также можно было зажигать, чтобы помочь женщине во время родов, или когда человек находился при смерти.

Еще одной традицией на Сретение было освящение воды, которая в этот день обретала целебные свойства. Ее можно было пить, чтобы избавиться от болезней, или натирать ею больное место. Считалось, что сретенская вода могла избавить человека от сглаза, а домашний скот — от болезней.

Что нельзя делать в праздник

В праздник нельзя было выполнять тяжелую работу, кроме той, что выполнялась для блага других людей безвозмездно.

На Сретение не стоило отправляться в дальнюю дорогу: опасались, что путешествие могло закончиться плохо.

Также в этот день старались воздерживаться от ссор, скандалов и злословия.

Приметы на Сретение

В старину говорили, что 15 февраля встречаются зима и весна и спорят между собой за право остаться. По поверью, если к вечеру теплеет, то скоро наступит весна, а если похолодает, то зима задержится еще на некоторое время.

Если на Сретение тепло и солнечно — стоит ждать теплую весну, а падает снег — весна будет поздней и холодной.

Чистое и звездное небо в ночь на Сретение предвещало богатый урожай фруктов.