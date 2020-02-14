Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«При разработке тестовых заданий мы всегда привлекаем высококвалифицированных учителей-практиков. Затем тесты проходят многостадийную внутреннюю и внешнюю экспертизу. В итоге мы готовы представить информацию, в каком учебнике, в каком параграфе, на какой странице рассмотрена та или иная тема, которая позволяет решить это задание и за рамки которой оно не выходит», — рассказал Юрий Миксюк, передает БЕЛТА.

Из новаций этого года — теперь на каждый вопрос будет на один вариант ответа больше. «Для добросовестного абитуриента это фактически ничего не значит и на времени выполнения заданий не сказывается», — отметил директор РИКЗ. Еще одно новшество касается математики и физики. Заданий в тесте по этим предметам станет больше. Раньше их было 30. В этом году добавили еще два — первого уровня сложности. По словам специалиста, они помогут объективнее оценивать менее подготовленных абитуриентов.

Юрий Миксюк подчеркнул, что не стоит пытаться угадать правильный ответ. «Вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому призываю абитуриентов настраиваться на добросовестную работу. Нужно приходить и показывать свои знания. И тот, кто будет лучше подготовлен, тот и получит больше баллов», — сказал он.