Белоруска Ванесса Колодинская (весовая категория 53 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в Риме.

Как сообщает БЕЛТА, в финальном поединке белоруска оказалась сильнее спортсменки из Нидерландов Ессика Бласка. На третьей позиции итогового протокола разместились россиянка Стальвира Оршуш и немка Анника Вендле.

Белоруска Ирина Курочкина (57 кг) стала третьей на данном турнире.

В финал соревнований по вольной борьбе сегодня вышли белорусы Нюргун Скрябин (65 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг).

Завершатся соревнования 16 февраля.