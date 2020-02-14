Вместо металлических ограждений в Минске начнут применять живые изгороди. Об этом сообщил на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает «Минск-Новости».

— Вместо заборов будем применять живые изгороди из кустарников, девичьего винограда. Уже определен перечень улиц, где высадим растения в качестве ограждений нынешней весной, — сказал А. Дорохович.

Он также добавил, что в целом в городе будут более взвешенно подходить к ограждениям, заужению проезжей части, устройству искусственных неровностей. Решения будут принимать только комиссионно с учетом мнения всех сторон. На улицах, по которым ездит общественный транспорт, спящих полицейских в принципе быть не должно.