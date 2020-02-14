С жалобой на поборы в школе обратились в прокуратуру Полоцкого района родители учеников одной из школ, до которых администрация учреждения образования довела сумму, которую они должны были собрать.

Конкретную сумму, которую хотела школа получить с родителей учеников им сообщили на одном из родительских собраний. А возражения о том, что пожертвования в пользу школы должны собираться исключительно добровольно во внимание должностные лица учебного заведения не приняли. После этого родители написали заявление в прокуратору.

Проверка, которую провела прокуратура Полоцкого района, выявила, что должностные лица этого учреждения образования нарушили законодательство, регламентирующее порядок организации и деятельности попечительских советов, сообщает газета «Полацкі веснік» со ссылкой на помощника прокурора Полоцкого района Викторию Горолевич.

Дело в том, что согласно действующим нормам, деньги направленные в распоряжение попечительского совета, формируются из добровольных перечислений физических лиц. Их должны зачислять на текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств, а затем использовать по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета, согласованным с руководителем учреждения образования и родительским комитетом. Если такой есть.

По результатам проверки прокуратура внесла в Полоцкий райисполком представление об устранении выявленных нарушений законодательства. В итоге директора школы, его заместитель по воспитательной работе и одно из должностных лиц управления по образованию Полоцкого райисполкома привлекли к дисциплинарной ответственности.