Утром 7 февраля в Светлогорске работники одного из банков обнаружили разбитым инфокиоск. На место происшествия вызвали милиционеров.

После изучения записей с камер видеонаблюдения было установлено, что к преступлению причастен 14-летний школьник, выйти на которого удалось спустя несколько дней, в том числе благодаря приметам разыскиваемого, – рассказали в отделе уголовного розыска Светлогорского РОВД.

В беседе с оперативниками подросток рассказал, что накануне происшествия выпивал в лесу со своими друзьями. Гуляя по городу, школьник обратил внимание на инфокиоск и беспричинно разбил в нем стекло. Парень так и не смог объяснить причину своего поступка.

В РОВД рассказали, что подозреваемый, пока его искали, успел еще раз нарушить закон. В одном из продуктовых магазинов он тайком попытался вынести спиртное, однако был задержан на выходе.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Юноша ранее не был судим, однако привлекался к административной ответственности и состоит на учете в ИДН.