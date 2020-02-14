Ползучая девальвация белорусского рубля продолжается: доллар, евро и российский рубль опять подорожали. Это позволило валютной корзине вырасти до исторического максимума.

Сегодня её значение выросло на 0,25%. С начала надели на 1,11%, а с начала месяца уже на 2,55%. Это ровно в 17(!) раз больше, чем было по итогам января.

Белорусская валютно-фондовая биржа

По информации banki24.by по состоянию на 10:03:

Курс доллара вырос на 0,0028 BYN до 2,2029 BYN/USD. Доллар оказался на максимуме за 1463 дня. Это больше четырёх лет.

До абсолютного максимума доллару осталось всего 0,0040 BYN (меньше, чем полкопейки).

За предыдущие 14 торгов доллар лишь дважды дешевел, а общее подорожание за это время составило 0,0871 BYN. В среднем каждые торги курс доллара поднимался на 0,0062 BYN.

Справка: исторического максимума курс доллара достиг четыре года назад на торгах БВФБ 10 февраля 2016 года — 2,2069 BYN/USD.

Курс евро подрос лишь на 0,0010 BYN до 2,3941 BYN/EUR и поднялся до максимума за 311 дней (больше 10 месяцев).

Курс российского рубля вырос на 0,0146 BYN до 3,4750 BYN/100 RUB. Российский рубль торгуется вблизи максимума за два года.

По состоянию на момент написания статьи белорусский рубль девальвировался ко всем валютам по сравнению с началом недели.

Московская биржа

Курс доллара на открытии торгов в Москве подрос до 63,60 российских рублей, курс евро опустился до 68,87 российских рублей.

Европа

Евро стремительно дешевеет на рынке forex под аккомпанемент «печатного станка» Европейского центробанка и удручающей макростатистики, показавшей рекордное за 10 лет падение промышленности стран ЕС.

На торгах в четверг курс европейской валюты к доллару опустился до отметки 1,0853 доллара, оформив новый минимум с мая 2017 года. За день евро подешевел на 0,7%, за две недели февраля — на 1,9%, а с начала года — почти на 3%.